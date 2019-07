Zahlen, Kritik, Alternativen : Zivile Seenotrettung: Mehr als drei Tote täglich im Mittelmeer

Gleich zwei Mal haben zivile Rettungsschiffe am vergangenen Wochenende Geflüchtete in europäische Häfen gebracht. Auf ihren Missionen gibt es Herausforderungen und Kritik, doch Alternativen sind schwer zu finden.

von Vincent Buß

09. Juli 2019, 06:20 Uhr

Osnabrück | Für einige Geflüchtete an Bord des Rettungsschiffs „Alan Kurdi“ schien die Lage besonders ernst gewesen zu sein, wie Fotos und Videos auf Twitter zeigen.

Die rettende Nachricht kam am Sonntag, als Maltas Premierminister Joseph Muscat auf Twitter erklärte, dass die 65 Geflüchteten der „Alan Kurdi“ in Malta an Land gehen dürften. Auf der Insel bleiben solle aber keiner. Stattdessen würden die Geflüchteten auf andere Länder der Europäischen Union verteilt. Zuerst hatte die Besatzung der „Alan Kurdi“ versucht, im italienischen Lampedusa anzulegen. Das wurde ihr jedoch verweigert. Auch Malta – das nächste Ziel – lehnte ab, bis nach Beratungen mit der EU-Kommission und der deutschen Bundesregierung die Erlaubnis erteilt wurde.



Mehr Glück in Lampedusa hatte das italienische Segelschiff „Alex“ der Nichtregierungsorganisation Mediterranea in der Nacht zum Sonntag: Die 46 Passagiere durften an Land gehen. Wie auch schon Carola Rackete, Kapitänin der „Sea Watch 3“, droht dem Kapitän Tommaso Stella Ärger vor Gericht: Gegen ihn wird laut Mediterranea wegen Beihilfe zu illegaler Einwanderung ermittelt.

Zivile Rettungsschiffe im Mittelmeer

Sieben Schiffe von NGOs waren Anfang Juni im Mittelmeer auf Rettungsmission, wie die aktuelle Übersicht der EU-Grundrechtsagentur (FRA) zeigt. Die „Sea Watch 3“ ist jedoch mittlerweile beschlagnahmt, die „Aita Mari“ macht lediglich Hilfslieferungen und die „Mare Liberum“ überwacht die Einhaltung von Menschenrechten.

Fünf der aktiven NGOs stammen aus Deutschland – beispielsweise Sea Eye oder Sea Watch –, eine aus Großbritannien und eine aus Spanien. Gegen vier der sieben Schiffe wird laut FRA ermittelt, darunter ist die „Sea Watch 3“. Die Vorwürfe: Beihilfe zu illegaler Einwanderung, fehlende Erlaubnisse oder Verstöße gegen Navigationssicherheit, Seeregularien und Umweltrecht.



Während die FRA im Mai 2017 noch 13 Rettungsschiffe verzeichnete, waren es im August vergangenen Jahres nur noch fünf. Die Grundrechtsagentur begründet das damit, dass 2018 einige EU-Mitgliedsstaaten begannen, Schiffe zu beschlagnahmen sowie Besatzungen festzunehmen und sie anzuklagen. Zwar reichten laut FRA in diesem Jahr mehr Mitgliedsstaaten Klage gegen die Missionen ein als im Vorjahr, jedoch endeten einige Verfahren mit Freispruch oder wurden aufgrund mangelnder Beweise fallen gelassen.

Es sind aber nicht nur weniger NGOs unterwegs. Auch die italienische Regierung beendete ihr Programm Mare Nostrum und die EU die Mission Triton. Die EU-Operation Sophia läuft nach einem Streit mit Italien seit Ende März ebenfalls nicht mehr. Eine neue europäische Rettungsmission forderte am Sonntag der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn und dürfte damit für Diskussionen sorgen.

Prinzipiell muss jedes Schiff Personen in Seenot retten, wie unter anderem im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen festgehalten ist.

So viele Geflüchtete sind unterwegs

Zwar hat nach Angaben des UNHCR die Zahl der Menschen, die über das Mittelmeer in die EU flüchten, abgenommen: Im Jahr 2017 kamen rund 185.000 Personen, im Folgejahr 141.000 und in diesem Jahr bis Ende Juni 34.000. Die Hälfte von ihnen legte in diesem Jahr in Griechenland an, fast 13.000 in Spanien und der Rest in Italien, auf Malta oder Zypern.

Doch gleichzeitig hat sich der Anteil der Ertrunkenen in den vergangenen zweieinhalb Jahren nicht verkleinert, sondern beträgt etwa 1,7 Prozent. Das zeigen Schätzungen von Statista: 2017 starben etwa 3100 Menschen bei ihrem Fluchtversuch, 2018 knapp 2300 und 2019 bisher beinahe 600. Das sind in diesem Jahr mehr als drei Tote täglich.

Zivile Retter ernten nicht nur Lob

Dieses Schicksal hat die Geflüchteten an Bord der zivilen Rettungsschiffe „Alan Kurdi“ und „Alex“ nicht ereilt. Doch es gab auch Kritik für die Retter, etwa von Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP): „Sie wecken damit nur falsche Hoffnungen und locken damit womöglich unabsichtlich noch mehr Menschen in Gefahr“, sagte er der Welt am Sonntag.

Als Hardliner gegenüber zivilen Rettungsmissionen positioniert sich der italienische Innenminister Matteo Salvini (Lega Nord).

Er bezeichnete Carola Rackete als „verbrecherische Kapitänin“, die versucht habe, fünf italienische Soldaten zu töten. Salvinis harte Haltung gegenüber Flüchtlingsrettern scheint gut anzukommen; Seine Popularität steigt. Fast 60 Prozent der Italiener stimmen zu, dass Häfen für zivile Rettungsschiffe geschlossen werden sollen, wie eine am Samstag in der Zeitung „Corriere della Sera“ veröffentlichte Umfrage zeigt.



Angesichts des Eingreifens dieser Rettungsschiffe forderte Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, dass Seenotrettung wieder staatliche Aufgabe sein müsse und nicht auf zivile Hilfsorganisationen „abgewälzt“ werden dürfe.

Forderungen nach Alternativen

„Eine Lücke in der Seenotrettung“ sieht auch die Bundesregierung. Dennoch hält sie eine staatliche Mission im Mittelmeer nicht für sinnvoll. Erst müsse dauerhaft geklärt werden, wie die Migranten aufgenommen und verteilt würden, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag.

Auf eine verbindliche Verteilungsquote kann sich die EU seit Jahren nicht einigen. Mehrere östliche Mitgliedsstaaten lehnen diese ab. Stattdessen ist es bei Einzelfallabsprachen geblieben, wie zum Beispiel bezüglich der Alan Kurdi. Generell gelten die Dublin-Regeln, laut derer das Land zuständig ist, das die Migranten zuerst erreichen.

Der Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) ist resigniert, wie er im ARD-Morgenmagazin zugab:

„Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass wir als gesamte Europäische Union uns auf einen entsprechenden Verteilungsmechanismus verständigen können“

Es werde jedoch an einer Koalition von aufnahmewilligen Staaten gearbeitet.



Aus dem Innenministerium vermeldet ein Sprecher: „Wir drängen weiter intensiv darauf, dass es einen festen Verteilmechanismus gibt, damit die Schiffe sofort den nächsten sicheren Hafen ansteuern können.“

Die Mission geht weiter

So lange wartet die „Alan Kurdi“ nicht. „Es geht weiter“, twitterte Einsatzleiter Gorden Isler Sonntagnachmittag. „Meine Crew will weiterretten.“ Auf dem Weg zurück ins Einsatzgebiet vor der libyschen Küste ist einem Tweet von Montagabend zufolge schon die nächste Meldung gekommen: