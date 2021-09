„Diskriminierung von Ungeimpften“ : AfD-Politikerin Alice Weidel kündigt Klagen gegen 2G-Regel an

Die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel ist nicht geimpft und hat nun Klagen ihrer Partei gegen die 2G-Regel angekündigt. Sie will gegen "Diskriminierung von Ungeimpften" vorgehen.

Berlin | Während Bundeskanzlerin Angela Merkel eindringlich für Impfungen gegen das Coronavirus wirbt, hat AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel Klagen ihrer Partei gegen die 2G-Regel angekündigt. "Wir werden in jedem Fall gegen jegliche Diskriminierung von Ungeimpften vorgehen", sagte Weidel am Sonntag dem Nachrichtenportal t-online. Gesunde Menschen dürften in ...

