Stimmen zum Koalitionsvertrag : „Die Ampel steht“ – Das sagen die Parteispitzen zum Ampelbündnis

Deutschland bekommt eine Ampelregierung, das steht seit diesem Mittwoch fest. Olaf Scholz spricht von einer "Koalition auf Augenhöhe". Das sagen die führenden Köpfe der von SPD, Grüne und FDP zum neuen Bündnis.

Berlin | SPD, Grüne und FDP haben am Mittwoch in Berlin ihren Koalitionsvertrag präsentiert. Auf einer Pressekonferenz sprachen die führenden Köpfe der Ampelparteien über die Verhandlungen in den vergangenen Wochen: Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Grünen-Chefs Robert Habeck und Annalena Baerbock, sowie FDP-Chef Christian Lindner und die...

