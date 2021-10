Mögliche Koalition : Zeichen auf Ampel: Grüne und FDP wollen Gespräche mit der SPD

Die Grünen und die FDP wollen mit der SPD die Möglichkeiten einer Ampelkoalition besprechen. Das teilten die Vorsitzenden beider Parteien mit.

Berlin | Nach den Grünen strebt nun auch die FDP Gespräche mit der SPD über eine Ampelkoalition an. Christian Lindner teilte in einer Pressekonferenz mit, dass die FDP weiterhin am meisten Überschneidungen mit der Union habe. Trotzdem habe man den Vorschlag angenommen, über eine Ampel zu reden. Bereits am Donnerstag soll es ein erstes Gespräch mit der SPD gebe...

