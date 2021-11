Verhandlungen bis in die Nacht : Ampel-Koalitionsvertrag soll heute vorgestellt werden

SPD, Grüne und FDP wollen am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Bundesregierung vorstellen. Die drei Parteien luden dazu übereinstimmend zu einer Pressekonferenz um 15 Uhr in Berlin ein.

Berlin | Übermüdete Politiker im Willy-Brandt-Haus: Die Ampelverhandlungen zum Koalitionsvertrag zogen sich bis tief in die Nacht. Erst um 2.26 Uhr am frühen Mittwochmorgen verließ mit Scholz-Berater Wolfgang Schmidt laut "Bild"-Zeitung der letzte Ampelkoalitionär die SPD-Parteizentrale in Berlin. Offenbar bogen SPD, Grüne und FDP bei ihrem nächtlichen Verh...

