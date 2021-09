Analyse zur Bundestagswahl 2021 : Über Super-Scholz und Seifenblasen: Fünf Lehren aus der Wahl

Was folgt aus dem Ende der Volksparteien? Wird Robert Habeck jetzt der starke Mann bei den Grünen? Welche Rolle spielten die sozialen Netze? NOZ-Vize Burkhard Ewert über fünf Lehren aus der Wahl.

Schwerin | Keine Volksparteien: Das muss kein Nachteil sein Die CDU hatte eine Sonderkonjunktur in den vergangenen Jahren. Erst lag dies an Angela Merkels phasenweise sehr erfolgreichen Umarmung der Mitte, dann an Corona. Das Wahlergebnis ist jetzt um diese Effekte bereinigt und es bestätigt, was sich zuvor bereits gezeigt hatte: Wie in anderen Ländern Europa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.