Ultimatum gegen Impfpflicht : Angeblicher Soldat nach Drohvideo in München festgenommen

Ein Droh-Video geistert durch die Online-Netzwerke. Darin stellt ein Gegner der Corona-Impfpflicht in Uniform der Regierung ein Ultimatum.

Berlin | Ein angeblicher Bundeswehrsoldat, der in einem Video im Internet Drohungen gegen den Staat ausgesprochen hatte, ist in München festgenommen worden. Ein Polizeisprecher sagte, der Mann sei am Donnerstagabend um 18.58 Uhr am Odeonsplatz festgenommen worden. Die Polizei war am Donnerstagabend mit einem Dutzend Mannschaftswagen am Odeonsplatz im Einsat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.