In Thüringer Ratssitzung : Weil Grünen-Chefin Baby dabei hat: Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung

Die Thüringer Grünen-Chefin Ann-Sophie Bohm hat eine Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung erhalten, weil sie ihren sechs Monate alten Sohn in eine Stadtratssitzung mitgebracht hat. Den Vorfall machte sie jetzt auf Twitter öffentlich.

Weimar | Die Thüringer Landessprecherin der Grünen, Ann-Sophie Bohm, bringt ihren Säugling mit in eine Stadtratssitzung in Weimar. Was folgt, ist eine anonyme Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung. Obwohl der Vorfall bereits etwas länger zurückliegt, hat die Politikerin sich jetzt dazu entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Auch, weil sie hofft, damit etwas...

