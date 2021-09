Extremismus : Anschlagspläne auf Synagoge in Hagen? Ermittlungen laufen

Großeinsatz in Hagen: Nach Hinweisen auf einen bevorstehenden islamistischen Anschlag wird ein 16-Jähriger festgenommen. Der Syrer soll sich mit der Frage beschäftigt haben, wie man eine Bombe baut.

Hagen | Nach dem Bekanntwerden mutmaßlicher Anschlagspläne auf die Synagoge in Hagen gehen die Ermittlungen weiter. Mit Durchsuchungen und Festnahmen war die Polizei einem „sehr ernst zunehmenden und konkreten Hinweis“ nachgegangen, wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Köln gesagt hatte. Der Hinweis lasse auf eine „islamistisch motivie...

