Neue Social-Media-Show der CSU : "Fremdscham pur": Viel Kritik an "CSYou"-Folge – auch von Rezo

"Aufreger der Woche" ist bei CSYou die Fahrt der jungen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg nach New York an Bord einer "Millionen-Yacht". Der Armin empört sich darüber, dass der Segeltörn wegen der nötigen Logistik unter dem Strich keineswegs klimaneutral war. Auch die Grünen-Bundestagsabgeordneten bekommen wegen ihrer Einzelflugreisen und daher schlechten Klimabilanz ihr Fett weg.



In "Klartext" kritisiert Armin die Unteilbar-Demonstration in Dresden am vergangenen Wochenende, weil Deutschlandflaggen dort unerwünscht gewesen seien. Stattdessen habe es "Antifa- und DDR-Symbole" gegeben: "Krasser Fail" laut Armin.

In der Rubrik "Good News der Woche" präsentiert Armin vor einer Betonwand mit Berlin-Silhouette und dem Schriftzug "#CSUliefert" aber auch Positives: Die große Koalition sei "besser als ihr Ruf" und habe laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung schon einen Großteil ihrer Versprechen aus dem Koalitionsvertrag teilweise oder ganz umgesetzt. Allen "Politiknörglern da draußen" empfiehlt Armin daher, doch bei CSYou reinzuschauen.

Schließlich riss er noch das "Thema der Woche" an: freie Fahrt für Soldaten in Uniform. Dabei holte er zum Seitenhieb gegen die Grünen aus: "Wann habt ihr mal was für die Bundeswehr gemacht? Noch nie!"

Sein Schlusswort richtete er an Sachsen und Brandenburg, wo am Sonntag Landtagswahlen waren: "Nicht vergessen, am Sonntag...Tatort schauen. Servus!"