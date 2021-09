Diplomatische Krise : Außenministertreffen mit USA und Frankreich geplatzt

Mc3 Naomi Johnson/US Navy Office of Information via AP/dpa

Frankreich muss auf ein 56 Milliarden Euro schweres U-Boot-Geschäft verzichten, weil Australien lieber mit den USA und Großbritannien zusammenarbeitet. Ein Treffen der Außenminister ist nun geplatzt.

Paris | Wegen des Streits um einen neuen Sicherheitspakt im Indopazifik ist ein Außenministertreffen der USA mit Frankreich, Großbritannien und Deutschland am Rande der UN-Generalversammlung in New York geplatzt. Bundesaußenminister Heiko Maas bestätigte am Dienstag auf Nachfrage, dass die französische Seite auf ihre Teilnahme an dem ursprünglich für Mittw...

