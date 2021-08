Neue Corona-Regelung ab Montag : Erstes Bundesland schafft den Inzidenzwert ab

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen gilt nicht mehr als bestimmender Grenzwert für Beschränkungen. Bei Veranstaltungen im Innenbereich wird die Personenobergrenze aufgehoben.

Stuttgart | Ab kommenden Montag dürfen alle Menschen in Baden-Württemberg unabhängig von der Inzidenz wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen – vorausgesetzt, sie sind geimpft, genesen oder getestet. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz werde in der neuen Corona-Verordnung, die am 16. August in Kraft treten soll, nicht mehr als ordnungspolitisches Instrum...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.