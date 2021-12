Außenministerin : Baerbock reist zu Abrüstungskonferenz nach Stockholm

Die Ampelparteien haben sich eine Offensive bei der Abrüstungspolitik vorgenommen. International wollen sie eine Führungsrolle spielen. Außenministerin Baerbock will nun erste Signale setzen.

Stockholm | Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Dienstag zu einer Abrüstungskonferenz nach Stockholm. In der schwedischen Hauptstadt will die Grünen-Politikerin an Beratungen der sogenannten Stockholm Initiative auf Ministerebene teilnehmen, in der sich seit 2019 insgesamt 16 Länder für atomare Abrüstung einsetzen. Die Staaten besitzen keine Atom...

