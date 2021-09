Grünen-Parteitag : Baerbock wirbt um Stimmen und für Politikwechsel

In einer Woche wird ein neuer Bundestag gewählt. Um noch einmal für sich zu werben, veranstalten die Grünen heute einen Parteitag in Berlin.

Berlin | Eine Woche vor der Bundestagswahl hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock noch einmal eindringlich für einen echten Politikwechsel geworben. „In unserem Land steckt so viel mehr, schlagen wir ein neues Kapitel auf“, rief sie auf einem Parteitag in Berlin den Delegierten zu. Sie wies darauf hin, dass ein Drittel der Wahlberechtigten - also 20...

