"Widerwärtig und menschenverachtend" : Behinderten gequält und missbraucht, um sich "cool" zu fühlen – Haftstrafen

Zwei Männer haben einen behinderten 17-Jährigen gequält und vergewaltigt. Videos der Taten stellten sie ins Netz.

von dpa

22. August 2018, 17:17 Uhr

Aachen | Alex ist geistig zurückgeblieben. Bei seinen vermeintlichen Freunden suchte er Zuneigung und Freundschaft, wie der der Vorsitzende Richter der Aachener Jugendkammer, Jürgen Beneking, schilderte: Sie spielten gemeinsam Playstation und gaben Alex mal einen Döner aus. Aber hinter der Fassade quälten, schlugen und demütigten die beiden den Jungen, wie die Richter am Mittwoch in ihrem Urteil feststellten: Alex wurde mit glühender Kohle verbrannt, wurde geschlagen, musste seinen Peinigern die Füße lecken. Am Ende versuchten sie, ihn mit einem Gegenstand zu vergewaltigen und ließen ihn den Gegenstand ablecken. Das alles filmten sie und stellten die Videos in ein soziales Netzwerk.

Schärfste Sanktion

Die Richter verurteilten den 19 Jahre alten Peiniger zu drei Jahren Haft und den 21-Jährigen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten. "Es ist eine Schwere der Schuld gegeben", begründete der Vorsitzende Richter Jürgen Beneking die schärfste Sanktion im Jugendstrafrecht. Der Jugendliche sei über Monate und nach Schilderungen des Opfers offensichtlich täglich gequält und missbraucht worden – anfangs noch eher verhalten.

Als sie dann von Followern angestachelt wurden, verschärften sich die Übergriffe. Alex musste einen kleineren Jungen aus dem Haus schlagen. Nach Angaben eines Polizisten vor Gericht sagte dieser Junge, Alex solle das tun – ansonsten würden sie ihn ja blutig schlagen.

Wunsch nach Zuneigung

Alex kannte die beiden Älteren von der Schule. Einer wohnte auch im gleichen Haus. Schamlos hätten die beiden Täter den Wunsch des Jungen "nach Freundschaft und Zuneigung ausgenutzt", sagte der Richter. Dahinter habe es "widerwärtige, ekelhafte und menschenverachtende Taten" gegeben. Auf die Frage zum Motiv gebe es keine eindeutige Antwort, sagte Beneking: "Die Angeklagten hatten gesagt, sie wollten sich cool fühlen." Im Gerichtssaal saßen sie fast dauerhaft mit gesenkten Köpfen. Bei dem Verfahren wurde die Öffentlichkeit teilweise ausgeschlossen.

Das Gericht verurteilte die Täter unter anderem wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit versuchter Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Fotoaufnahmen. Die 25 nachweisbaren und verurteilten Taten seien sicher nur die Spitze des Eisbergs, meinte der Richter. Die Videos waren nach 24 Stunden aus dem Netzwerk automatisch gelöscht worden.

Menschenverachtende Taten

Die Verteidiger hatten für einen Schuldspruch plädiert, aber eine Entscheidung über die Strafe auf einen späteren Zeitpunkt vertagen wollen. Das Jugendstrafgesetz ermöglicht bei einer solchen Entscheidung eine Berücksichtigung der weiteren Lebensführung. Der Vorsitzende Richter Beneking sagte dagegen: "Es müssen Defizite verankert sein, um über einen so langen Zeitraum menschenverachtende Taten und Grausamkeiten zu begehen." Wer in der Lage sei, einen schwachen und behinderten Mitmenschen zu quälen, an dessen Persönlichkeit müsse intensiv gearbeitet werden.