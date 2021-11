EU-Außengrenze : Belarus: Migranten verbringen Nacht unter freiem Himmel

Schätzungsweise 900 Menschen halten sich noch immer in unmittelbarer Nähe der Grenze zu Polen auf. Trotz der Kälte verbringen viele die Nächte im Freien.

Hrodna | In Belarus haben Hunderte Migranten an der Grenze zu Polen trotz Kälte den elften Tag in Folge die Nacht unter freiem Himmel verbracht. Sie wärmten sich an Feuerstellen, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vor Ort berichtete. Viele Menschen dort klagten über Atembeschwerden, weil Rauch von Feuern über dem Gebiet an der Grenz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.