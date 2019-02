Umstrittene Wahlkampfhilfen aus der Schweiz : Bericht: AfD legt Bundestag fehlerhafte Spenderliste vor

Die AfD steht im Verdacht, Namen von Spendern auf eine Liste gesetzt zu haben, von denen niemals Geld kam.

von Maximilian Matthies und dpa

21. Februar 2019, 14:30 Uhr

Berlin | Wollte die Alternative für Deutschland (AfD) über wahre Spender hinwegtäuschen? Diesen Verdacht hegt laut eines Berichts des "Spiegel" und ARD-Politikmagazin "Report Mainz" die Staatsanwaltschaft Konstanz, die mit den Ermittlungen zu dubiosen Wahlkampfspenden aus der Schweiz an die Partei betraut ist.

Die AfD hatte im November bestätigt, dass 2017 rund 130.000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma in mehreren Tranchen an den Kreisverband Bodensee überwiesen wurden. Als Verwendungszweck sei angegeben gewesen: "Wahlkampfspende Alice Weidel". Das Geld wurde den Angaben zufolge im Frühjahr 2018 zurückgezahlt. Spenden von Nicht-EU-Bürgern an deutsche Parteien sind illegal. Die Angelegenheit hatte Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel unter Druck gesetzt.

14 Namen auf Spenderliste

Nach den dubiosen Spenden hatte die AfD der Bundestagsverwaltung 14 Namen vorgelegt, die hinter den Zuwendungen stehen sollen. Die Liste enthielt demnach ausschließlich Namen von EU-Staatsbürgern – die meisten davon Deutsche.

Dem Medienbericht zufolge sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz: "Die bisherigen Vernehmungen haben die Zweifel bestätigt, dass es sich bei den Personen tatsächlich um die angeblichen Spender handelt." Einige der angeblichen Spender sollen inzwischen bestreiten, die AfD finanziell unterstützt zu haben. Sie hätten lediglich ihren Namen zur Verfügung gestellt, im Gegenzug sei Geld geflossen. Nach dem Parteiengesetz sind sogenannte Strohmannspenden illegal. Die AfD äußerte sich nicht weiter zu den aktuellen Vorwürfen.

Ermittlungen gegen Weidel

Nach früheren Angaben aus AfD-Parteikreisen sollen die 14 Personen insgesamt 17 Einzelspenden getätigt haben. Die höchste Spende habe 8138,18 Euro betragen. Die Staatsanwaltschaft Konstanz hatte ein Ermittlungsverfahren gegen Bundestagsfraktionschefin Weidel und drei Mitglieder ihres Kreisverbandes eingeleitet – wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz.