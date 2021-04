Die große K-Frage geklärt? : Kreise: Söder und Laschet wollen Kanzlerkandidat werden

Wer wird der nächste Kanzler der Bundesrepublik? Sowohl Markus Söder als auch Armin Laschet bringen sich in Stellung.

Berlin | CDU-Chef Armin Laschet hat betont, dass er die Frage der Unions-Kanzlerkandidatur gemeinsam mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder klären will. "Wir werden die Frage gut, miteinander auch in persönlicher Wertschätzung, die es gegenseitig gibt, beantworten" sagte Laschet bei der Klausur der Spitze der Unionsfraktion am Sonntag. Söder betonte demnach,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.