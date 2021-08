Afghanistan : Bericht: Mehrere Raketen auf Kabuler Flughafen abgefeuert

Laut Medienberichten sind mehrere Raketen in Richtung des Flughafens in Kabul abgefeuert worden. Über mögliche Opfer oder Schäden ist derzeit noch nichts bekannt.

Kabul | In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es einem Medienbericht zufolge einen Raketenangriff gegeben. Am Montagmorgen (Ortszeit) seien aus der Gegend Chairchanah im Norden der Stadt mehrere Raketen in Richtung Flughafen abgefeuert worden, schrieb der lokale Fernsehsender ToloNews mit Berufung auf Augenzeugen auf Twitter. Der Fernsehsender CNN beric...

