Spionage : Russische Agentin soll jahrelang in US-Botschaft gearbeitet haben

Die Frau soll vom Secret Service eingestellt worden sein.

von dpa

03. August 2018, 06:16 Uhr

Washington/Moskau | Erst vor kurzem sei eine russische Frau von der amerikanischen Spionageabwehr enttarnt worden, berichtete am Donnerstag der "Guardian". Sie soll jahrelang in der US-Botschaft in Moskau gearbeitet haben. Da die Frau vom Secret Service eingestellt worden sei, habe sie über zehn Jahre lang Zugang zu geheimdienstlichen Informationen und E-Mails gehabt und diese auch an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB weitergegeben.

Keine Äußerungen des Secret Service

Um einen Skandal und peinliche Untersuchungen zu verhindern, sei die Spionin im Sommer des Vorjahres "unauffällig" entlassen worden, berichtete der "Guardian" weiter. Der Secret Service wollte sich zu dem konkreten Fall auf Anfrage des Blattes nicht äußern. Neben dem Personenschutz für den US-Präsidenten unterliegt dem Secret Service auch die Strafverfolgung auf Bundesebene. Vertreter der Behörde sind auch an verschiedenen US-Botschaften im Ausland im Einsatz.