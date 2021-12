Scherze bei Steinmeier-Rede : Bericht enthüllt, worüber Laschet im Flutgebiet lachte

Das Video des im Flutgebiet lachenden Unions-Kanzlerkandidaten gilt als Wendepunkt im Wahlkampf 2021. Medien berichten nun, was Armin Laschet in der Situation so witzig fand.

Berlin | Der damalige CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat bei seinem Besuch zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Juli in den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen offenbar über Scherze mit einem Parteikollegen gelacht. Das berichteten der "Kölner Stadtanzeiger" und das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstag unter Verweis auf Anga...

