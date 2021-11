Wahlen : Berichte: Demokrat Adams wird neuer Bürgermeister New Yorks

New York bekommt seinen zweiten schwarzen Bürgermeister: Eric Adams wird die Metropole führen - und muss dabei nicht nur die richtige Balance im Umgang mit Polizei und Kriminalität finden.

New York | Der Demokrat Eric Adams wird übereinstimmenden Prognosen zufolge 110. Bürgermeister der US-Metropole New York City. Der 61-jährige bisherige Stadtteil-Bürgermeister Brooklyns setzte sich bei der Abstimmung in der Acht-Millionen-Großstadt am Dienstag gegen seinen republikanischen Kontrahenten Curtis Sliwa durch, wie die Nachrichtenagentur AP und der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.