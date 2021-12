Nach Weihnachtsparty-Vorwürfen : Berichte: Johnson nahm wohl im Lockdown auch an Gartenparty teil

Der britische Premier Boris Johnson soll mehrfach gegen die von ihm verhängten Corona-Regeln verstoßen haben. Berichten zufolge habe er nicht nur an Weihnachtspartys teilgenommen, sondern auch eine Gartenfeier besucht.

London | Der britische Premierminister Boris Johnson soll nach Medienberichten schon im Frühling vergangenen Jahres trotz strenger Corona-Kontaktbeschränkungen an einer Feier teilgenommen haben. Etwa 20 Mitarbeiter hätten am 15. Mai 2020 nach einer Pressekonferenz bei alkoholischen Getränken und Pizza im Garten von Johnsons Amtssitz in der Downing Street beisa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.