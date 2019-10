Heute vierte Abstimmung : Medienberichte: Labour-Partei nun doch zu vorgezogenen Wahlen bereit

Die Labour-Partei in Großbritannien will nun offenbar doch dem Neuwahlgesetz von Boris Johnson zustimmen.

von afp, dpa und lod

29. Oktober 2019, 12:05 Uhr

London | Großbritannien steuert auf eine Neuwahl im Dezember zu. Medienberichten zufolge will die größte britische Oppositionspartei Labour dem von Premierminister Boris Johnson eingebrachten Wahlgesetz an diesem Dienstag zustimmen.

Der britische Premierminister Boris Johnson will am Dienstag einen vierten Versuch unternehmen, um im Parlament eine Mehrheit für vorgezogene Neuwahlen zu bekommen. Bei der Abstimmung am Montagabend hatte Johnson die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit von 434 Stimmen verfehlt. Nur 299 Abgeordnete stimmten für seinen Antrag, 70 stimmten dagegen. Die Abgeordneten der Labour-Partei enthielten sich.

Kniff für vorgezogene Neuwahlen

Johnson will nun eine Besonderheit im britischen Wahlgesetz nutzen und eine Gesetzesvorlage einbringen, welche die Wahl auf den 12. Dezember terminiert. Um die Vorlage durchs Parlament zu bringen, bräuchte Johnson nur eine einfache Mehrheit. Weil Johnson im Parlament keine eigene Mehrheit hat, ist er auf die Unterstützung von Oppositionsabgeordneten angewiesen.





Corbyn plant schon Wahlkampagne

Wie Reporter von BBC und Sky berichten, habe Labour-Chef Jeremy Corbyn am Vormittag gegenüber dem Schattenkabinett erklärt, dass er das von Johnson geforderte Neuwahlgesetz unterstütze. "Wir werden nun eine Kampagne für wahren Wandel starten, die so ehrgeizig und radikal ist, wie sie unser Land noch nie gesehen hat", wird Corbyn mit Blick auf mögliche Wahlen im Dezember zitiert.