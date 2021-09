Wunsch des CDU-Landesvorstands : Berichte: Nachfolger für Laschet als Ministerpräsident gefunden

Wer übernimmt für Armin Laschet in NRW? Der Parteivorstand hat offenbar einen klaren Favoriten.

Düsseldorf | Das "Handelsblatt" berichtet mit Verweis auf den CDU-Landesvorstand in NRW, dass der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Hendrik Wüst CDU-Bundeschef Armin Laschet als Ministerpräsident ablösen soll. Einig "wie sonst selten" soll sich der CDU-Landesvorstand am Montagabend in seiner Sitzung dafür ausgesprochen haben, heißt es. Zuvor hatte sich au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.