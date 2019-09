Der britische Parlamentspräsident John Bercow hat seinen Abschied vom Posten des Speaker verkündet.

von dpa

09. September 2019, 17:02 Uhr

London | Der Sprecher des britischen Unterhauses, John Bercow, will spätestens am 31. Oktober von seinem Amt zurücktreten. Das sagte Bercow am Montag im Parlament.

