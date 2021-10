USA : Biden ringt mit Demokraten um seine Kernvorhaben

Der US-Präsident hat gewaltige Investitionspläne für sein Land. Doch ausgerechnet Kollegen aus seiner eigenen Partei machen ihm bei deren Durchsetzung das Leben schwer.

Washington | In atemlosen Verhandlungen versucht US-Präsident Joe Biden, die beiden zentralen Vorhaben seiner Präsidentschaft zu retten. Trotz erneuten Gesprächen bis in die Nacht gab es am Freitag zunächst keinen Durchbruch zu den gewaltigen Investitionspaketen, die Biden angestoßen hat. Der Demokrat hat schwer mit internen Auseinandersetzungen verschiedener F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.