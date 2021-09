Diplomatische Krise : Biden und Macron reden über U-Boot-Streit

Mc3 Naomi Johnson/US Navy Office of Information via AP/dpa

Mc3 Naomi Johnson/US Navy Office of Information via AP/dpa

Frankreich muss auf ein 56 Milliarden Euro schweres U-Boot-Geschäft verzichten, weil Australien lieber mit den USA und Großbritannien zusammenarbeitet. Frankreich spricht von Vertrauenskrise.

Paris | Im U-Boot-Streit wollen US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an diesem Mittwoch miteinander reden. Wie es in Paris aus Élyséekreisen hieß, gehe es Macron in dem Telefongespräch um die Vertrauenskrise, die zum Rückruf der französischen Botschafter aus den USA und Australien geführt hat. Es sollten die Grundlagen geklärt w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.