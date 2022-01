Kommentar zu Corona : Bitte Schluss mit dem Alarmismus, Herr Lauterbach!

Intensivmediziner fürchten wieder volle Kliniken. Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor "schweren Wochen". Das klingt nach Alarmismus, dabei gibt es viele Hoffnungsschimmer. Auch die sollte Lauterbach nennen.

Berlin | Die Keule mit den zahllosen Corona-Toten hat Lauterbach schon sehr oft geschwungen, um maximale Eindämmung und Disziplin einzufordern. Nun ist es Zeit, die Keule wegzulegen, denn es ist jetzt wirklich sichtbar, dass Omikron nicht so gefährlich ist wie befürchtet. Etwa in Südafrika und Großbritannien: In beiden Ländern fällt die Welle wieder zusamme...

