Explosion vor Touristenbus : Vier Tote bei Bombenanschlag nahe den Pyramiden in Ägypten

Nahe der Touristenattraktion, die Pyramiden von Gizeh, ist an einer Straße ein Sprengsatz explodiert.

von dpa

28. Dezember 2018, 19:18 Uhr

Kairo | Bei einer Bombenexplosion in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten sind nach offiziellen Angaben vom Freitagabend drei Vietnamesen sowie ein Ägypter gestorben. Zuvor war von zwei getöteten Vietnamesen die Rede gewesen, außerdem starb der ägyptische Reiseführer. Den neuen Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge wurden überdies elf Vietnamesen sowie der ägyptische Busfahrer verletzt.

In der Nähe des Reisebusses war ein selbstgebauter Sprengsatz explodiert, teilte das ägyptische Innenministerium am Freitagabend mit. Demnach sei die Bombe um kurz nach 18 Uhr (Ortszeit) am Rand einer vielbefahrenen Straße unweit der bei Touristen beliebten Pyramiden explodiert.

Der Ort des Zwischenfalls wurde von den Sicherheitskräften abgesperrt. Die Ermittlungen dauern voraussichtlich bis weit in den Abend an.

Immer wieder blutige Anschläge in Ägypten

Lokale Medien veröffentlichten auf Twitter Fotos, die den Bus zeigen sollen. Mehrere Scheiben des gezeigten Busses sind zersplittert, die Frontscheibe weist lange Risse auf. Die Seite ist mit Kratzern und dunklen Staubspuren übersät.

In dem Urlaubsland Ägypten kommt es immer wieder zu Angriffen auf Touristen und zu Terroranschlägen. Die Reisebranche des Landes leidet darunter sehr. Die Touristenzahlen waren nach den Umbrüchen des sogenannten Arabischen Frühlings 2011 stark gesunken, erholten sich zuletzt aber leicht. Das Auswärtige Amt warnt dennoch vor einem erhöhten Risiko terroristischer Anschläge.

Vor allem auf der Sinai-Halbinsel kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Aber auch in der Hauptstadt Kairo oder in anderen Teilen des Landes ereignen sich immer wieder Anschläge. Zuletzt starben bei einem Anschlag auf koptische Pilger Anfang November sieben Menschen.