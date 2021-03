10 Jahre nach Fukushima : Braucht es ein Atomkraft-Revival für den Klimaschutz?

Die Angst vor dem Klimakollaps verdrängt vielerorts die Angst vor der Kernkraft. Zugleich warnen viele davor, auf die gefährliche Technik als Klimaretter zu setzen. Wer hat recht? Eine Analyse:

Berlin | Der deutsche Sonderweg: Der Super-Gau in Fukushima vor genau zehn Jahren brachte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Umdenken: Wenn selbst im Hightech-Land Japan Atommeiler nicht sicher sind, ist das Risiko auch bei uns nicht beherrschbar, so Merkels neue Überzeugung. Sie reagierte damals auch auf die erschrockene Stimmung im Land. Am 6. Juni 2011 be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.