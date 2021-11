Laschet-Nachfolge : Braun und Röttgen kandidieren für CDU-Vorsitz

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 17.11. - aber jetzt haben sich die ersten zwei Bewerber für den CDU-Vorsitz aus der Deckung gewagt.

Berlin | Der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun kandidiert für das Amt des CDU-Vorsitzenden. Der 49-Jährige kündigte dies in einer Sitzung des Landesvorstands der hessischen CDU an, wie der Landesvorsitzende Volker Bouffier mitteilte. Zuvor kündigte der Außenpolitiker Norbert Röttgen an, für das Amt des Parteichefs anreten zu wollen. Er kandidier...

