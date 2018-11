Protest gegen Braunkohleabbau : Erneuter Protest: Hundertschaften räumen besetzte Häuser in Hambach

Die besetzten Gebäude gehören dem Energiekonzern RWE – der hat Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt.

von dpa

08. November 2018, 12:01 Uhr

Kerpen | Die Polizei hat erneut Aktivisten aus zwei besetzten Häusern am Braunkohletagebau Hambach geholt. Die Beamten hätten die Besetzer am Donnerstag zunächst per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, die Gebäude im Kerpener Ortsteil Manheim freiwillig zu verlassen, sagte ein Polizeisprecher.

Als die Braunkohlegegner das nicht taten, hätten Polizisten die knapp zehn Besetzer aus den Häusern geholt. Eine Person sei aus Protest auf ein Dach geklettert. Mehrere Hundertschaften seien im Einsatz gewesen.



Gebäude gehören Energiekonzern RWE

Das Dorf Manheim soll dem Tagebau weichen. Die besetzten Gebäude gehören dem Energiekonzern RWE, der Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs bei der Aachener Polizei gestellt hatte. (Weiterlesen: Kampf um Hambacher Forst: Riesiger Bagger von Aktivisten besetzt)

Ende Oktober hatte die Polizei bereits 13 besetzte Häuser geräumt und 23 Besetzer herausgeholt. Seit Wochen gibt es Konflikte zwischen der Polizei und Braunkohlegegnern, die die Ausweitung des Tagebaus Hambach verhindern wollen.