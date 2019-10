Neuer Brexit-Plan : Streit um Backstop: Johnson will keine Kontrollen an irischer Grenze

Der britische Premierminister Boris Johnson legt einen neuen Brexit-Plan vor.

von afp und dpa

02. Oktober 2019, 13:18 Uhr

London | Der britische Premierminister Boris Johnson sieht in seinen Vorschlägen für ein neues Brexit-Abkommen mit der EU keine Kontrollen an der irischen Grenze vor. Er wolle keine Kontrollen "an oder nahe" der Grenze zwischen Nordirland und Irland, sagte Johnson am Mittwoch in seiner Abschlussrede beim Tory-Parteitag in Manchester. Zugleich bekräftigte er, dass Großbritannien die EU am 31. Oktober verlassen werde – "komme, was wolle".

Er hoffe, Brüssel werde sich auf seinen Kompromissvorschlag einlassen, sagte der Premierminister. Bei seiner Liste mit Vorschlägen, die er noch im Laufe des Tages formal an Brüssel übermitteln will, handele es sich um einen "Kompromiss für beide Seiten", sagte Johnson. Die Alternative sei ein "No-Deal"-Brexit. Dies sei ein "Ergebnis, zu dem wir bereit sind".

Telefonat mit Juncker geplant

Die EU pocht darauf, dass eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindert wird. Sie hat deshalb bislang vehement an der sogenannten Backstop-Regelung im mit Johnsons Vorgängerin Theresa May ausgehandelten Austrittsabkommen festgehalten. Johnson lehnt die Auffanglösung für die irisch-nordirische Grenze jedoch ab. Er droht mit einem ungeregelten Brexit, sollte die EU weiter an dem bisherigen Abkommen festhalten.

Die EU-Kommission hat derweil ihren Willen zur Einigung im Brexit-Streit bekräftigt. "Wir glauben, dass ein geregelter Austritt weit besser ist als ein 'No-Deal'-Szenario", erklärte die Brüsseler Behörde am Mittwoch. Sie kündigte für den Nachmittag ein Telefonat von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit Johnson an. Anschließend werde Juncker die EU-Staaten und das Europaparlament informieren.