Niederlage für Premierminister Johnson : Britischer Supreme Court erklärt Zwangspause für unrechtmäßig

Das oberste britische Gericht hat die Entscheidung zu der von Premierminister Johnson auferlegten Zwangspause getroffen.

von dpa

24. September 2019, 11:43 Uhr

London | Das oberste britische Gericht hat heute um 11.30 Uhr eine Entscheidung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments getroffen. Die elf Richter des Supreme Courts haben darüber entscheiden, ob sie in den Streit zwischen Parlament und Regierung eingreifen. Das oberste britische Gericht hat die von Premierminister Boris Johnson auferlegte Zwangspause des Parlaments für rechtswidrig erklärt. Das entschied der Supreme Court am Dienstag in London. Für den Regierungschef ist das eine heftige Niederlage.

