Bisheriger Plan zehn Euro pro Tonne : Bund und Länder erhöhen CO2-Preis: Einstieg bei 25 Euro ab 2021

Der CO2-Preis soll bis 2025 auf 55 Euro ansteigen, im Gegenzug soll die EEG-Umlage sinken.

von dpa und Lorena Dreusicke

16. Dezember 2019, 08:25 Uhr

Berlin | Der geplante CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden soll nach einem Bund-Länder-Papier bis 2025 deutlich stärker steigen als bisher geplant. Für 2021 ist ein Einstiegspreis von 25 Euro vorgesehen statt wie bisher 10 Euro. Der Preis soll dann schrittweise bis 2025 auf 55 Euro steigen, wie aus einem Papier hervorgeht, welches der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Bisher war für 2025 ein Preis von 35 Euro vorgesehen. 2026 soll ein Preiskorridor mit einem Mindestpreis von 55 Euro pro Emissionszertifikat und einem Höchstpreis von 65 Euro pro Emissionszertifikat festgelegt werden.

Vertreter von Bund und Ländern hatten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Montag einen Durchbruch bei den komplizierten Vermittlungsverhandlungen über das Klimapaket der Bundesregierung erreicht. Offen ist noch die Ausgestaltung der steuerlichen Förderung bei der energetischen Gebäudesanierung.

CO2-Preis soll klimafreundliche Technologien fördern

Der CO2-Preis soll fossile Heiz- und Kraftstoffe verteuern, damit Bürger und Industrie klimafreundliche Technologien kaufen und entwickeln. Die Bundesregierung werde bis zum Frühjahr 2020 einen Entwurf zur Änderung des Gesetzes einbringen, heißt es im Papier.

Die zusätzliche Einnahmen aus dem höheren CO2-Preis sind zur Senkung der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms vorgesehen. Dies bedeutet für 2021 eine Senkung der EG-Umlage von 5,4 Milliarden Euro, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr. Je höher der CO2-Preis dann steigt, desto höher sind die Entlastungen bei der EEG-Umlage.

Wer am Verhandlungstisch saß An der Bund-Länder-Runde, die bis zum frühen Montagmorgen gegen 1.30 Uhr getagt habe, nahmen demnach unter anderem die Ministerpräsidenten Manuela Schwesig (SPD, Mecklenburg-Vorpommern), Stephan Weil (SPD, Niedersachsen), Volker Bouffier (CDU, Hessen), Markus Söder (CSU, Bayern), Armin Laschet (CDU, NRW) sowie Winfried Kretschmann (Grüne, Baden-Württemberg) teil. Zudem waren demnach Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und für die Grünen Fraktionschef Anton Hofreiter beteiligt.





CO2-Preis fängt Steuersenkung bei der Bahn auf

Die von Bund und Ländern eingesetzte Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses soll nach dem Durchbruch an diesem Montag um 11 Uhr erneut zusammenkommen. Am Mittwoch werde der gesamte Ausschuss dann erneut tagen. Eine abschließende Einigung bis zu diesem Mittwoch war nötig, damit die offenen Teile des Klimapakets noch im Bundestag und dann am Freitag abschließend im Bundesrat beschlossen werden können. Nur so kann die Mehrwertsteuerentlastung bei der Bahn wie geplant zum 1. Januar wirksam werden.

Groko vereinbarte CO2-Steuer ab zehn Euro

Als Kompromiss hatte sich die Koalition in ihrem Klimapaket ursprünglich darauf geeinigt, in den Bereichen Verkehr und Heizen 2021 mit 10 Euro pro Tonne CO2 einzusteigen. Bis 2025 soll der Preis auf 35 Euro steigen und von 2026 an in einem Handel mit Verschmutzungsrechten teils dem Markt überlassen werden – aber zunächst bei 60 Euro gedeckelt sein. Wie es dann weitergeht, blieb offen. Über etwaige Höchst- und Mindestpreise ab 2027 soll im Jahr 2025 entschieden werden. Langfristig wird ein europäisches System für den Emissionshandel insgesamt angestrebt.

Wie hoch ist die CO2-Steuer in anderen Ländern?

Etwa 40 Länder verfügen über gültige CO2-Preissysteme. Nach Angaben der Weltbank decken diese rund 13 Prozent der jährlichen globalen Treibhausgasemissionen ab.

Im Durchschnitt beträgt der Preis einer Tonne CO2 rund 27 US-Dollar. Der Mittelwert liegt bei knapp 15 Dollar. Das heißt, der Steuersatz ist in genauso vielen Ländern höher wie niedriger als 15 Dollar. Die Weltbank hält ab 2020 einen CO2-Preis von mindestens 40 bis 80 Euro für notwendig, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten.