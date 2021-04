Kommentar : Corona-Gedenken: Versöhnliche Worte an das ermattete Land

Der Bundespräsident hat eine bemerkenswerte Rede gehalten - für die Toten, aber auch für die Lebenden.

Berlin | Bundespräsident Steinmeier hat in schwieriger Lage die richtigen Worte gefunden. Dass das Gedenken für die Corona-Toten und all jene, die wegen der Beschränkungen unter unwürdigen Umständen starben, ausgerechnet in einer Zeit stattfinden würde, in der die Politik sich im Streit um Maßnahmen zerlegt, war nicht abzusehen. Steinmeier hat einfühlsame Wort...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.