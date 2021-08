Geheimdienstkontrolleure aktiviert : Bundesregierung und BND wegen Afghanistan im Kreuzfeuer

Wegen der schlechten Vorbereitung auf die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan stehen Bundesregierung und Bundesnachrichtendienst (BND) parteiübergreifend in der Kritik.

Berlin | Die Geheimdienstkontrolleure des Bundestags sehen nach dem Siegeszug der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan weiterhin erheblichen Aufklärungsbedarf über Erkenntnisse von Bundesnachrichtendienst (BND) und Bundesregierung. Letztere habe die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt, erklärte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Donnerstag; von ...

