Gesetz verabschiedet : Bundestag verbietet das Töten männlicher Küken ab Januar 2022

Bislang werden jährlich mehr als 40 Millionen männliche Küken in Deutschland getötet. Ein Gesetz untersagt diese Praxis. Ein anderes Verfahren soll zum Einsatz kommen.

Berlin | Das millionenfache Töten männlicher Küken wird in Deutschland ab Anfang kommenden Jahres verboten. Der Bundestag verabschiedete am späten Donnerstagabend ein entsprechendes Gesetz. Bislang werden in der Legehennenhaltung jährlich mehr als 40 Millionen männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet, weil sie keine Eier legen und nicht so viel Fleisch ...

