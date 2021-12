„Wichtig für Transparenz“ : Bundestagspräsidentin „stolz“ auf Start von Lobbyregister

Im Berliner Regierungsviertel tummeln sich Tausende Lobbyisten. Wer von ihnen wie auf welche Gesetzesvorhaben Einfluss nimmt, liegt bisher im Verborgenen. Das soll sich jetzt ändern.

Berlin | Denn nach jahrelangem Streit geht am 1. Januar ein Lobbyregister an den Start. „Ich bin stolz auf den Startschuss. Künftig kann jeder im Lobbyregister nachlesen, welche Interessenvertreter in welchen Politikfeldern unterwegs sind, wer ihre Auftraggeber sind und wieviel Geld dafür ausgegeben wird“, sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas im Interview mi...

