Laut Innenministerium : Bundesverfassungsschutz beobachtet Teile von Querdenker-Bewegung

Die Querdenker sind ein Fall für den Verfassungsschutz. Laut Innenministerium werden Gruppen der Bewegung beobachtet.

Berlin | Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet Personen und Gruppen innerhalb der Querdenker-Bewegung. Das teilte das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mit. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. In Kürze mehr. ...

