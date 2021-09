In ärztlicher Behandlung : Sorge um Peter Altmaier: Minister mit Notarzt in Klinik gebracht

Peter Altmaier hatte zuletzt zahlreiche Termine im Wahlkampf absolviert – nun kam er nach einem Abendessen in Berlin mit dem Notarzt ins Krankenhaus.

Berlin | Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Montagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit einem Notarzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Er ist aktuell in ärztlicher Behandlung, wie die dpa erfuhr. Gesundheitszustand von Peter Altmaier Altmaier hatte an einem Abendessen des Wirtschaftsausschusses des Bunde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.