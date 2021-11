Laschet-Nachfolge : CDU-Vorsitz: Bewerbungen von Braun und Röttgen erwartet

Wer will die Nachfolge von CDU-Chef Armin Laschet antreten? Die ersten Bewerber wagen sich aus der Deckung. Einer der Favoriten dagegen schweigt noch.

Wiesbaden | In den Kampf um die Nachfolge von CDU-Chef Armin Laschet kommt Bewegung. Eine Woche nach dem offiziellen Start des Bewerberverfahrens wird erwartet, dass heute der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen ihren Hut in den Ring werfen. Spätestens in der nächsten Woche dürfte sich dann auch Ex-Unionsfra...

