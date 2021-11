Parteien : CDU-Vorsitz - Nominierung von Merz am Montag geplant

Nach Norbert Röttgen und Helge Braun will auch Friedrich Merz seine Kandidatur offiziell machen. Es wird spannend: Gut möglich, dass es bei der Mitgliederbefragung einen Stich-Durchlauf geben muss.

Berlin | Dreikampf um die Macht an der CDU-Spitze: Nach dem Außenpolitiker Norbert Röttgen und dem geschäftsführenden Kanzleramtschef Helge Braun will sich auch Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz für den CDU-Vorsitz bewerben. Der 66-Jährige solle am Montagabend von seinem Kreisverband Hochsauerland nominiert werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus...

