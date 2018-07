Seit acht Jahren unter Hausarrest : China lässt Witwe von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ausreisen

Liu Xia durfte ihr Heimatland nicht verlassen. Nun ist sie ausgeflogen worden. Sie will nach Deutschland.

von dpa

10. Juli 2018, 07:03 Uhr

Peking | China hat die seit acht Jahren unter Hausarrest stehende Witwe des chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo ausreisen lassen. Liu Xia habe das Land am Dienstagmittag an Bord einer Maschine der finnischen Fluggesellschaft Finnair verlassen und will nach Deutschland weiterfliegen, berichtete ihr Bruder Liu Hui, wie Freunde der Familie der Deutschen Presse-Agentur in Peking bestätigten.