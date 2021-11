Bund-Länder-Schalte : Corona-Fahrplan: Scholz spricht sich für allgemeine Impfpflicht aus

Merkel und Scholz tagen seit Dienstagmittag mit den Ministerpräsidenten zum weiteren Corona-Fahrplan. Im Raum stehen laut Berichten geschlossene Bars, die Maskenpflicht in Schulen und die Ausweitung der Impfpflicht.

Berlin | Der voraussichtliche neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einer Bund-Länder-Schalte am Dienstag Sympathien für eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona gezeigt. Die Abstimmung darüber im Bundestag solle ohne Fraktionszwang stattfinden, sagte Scholz in der Runde, wie die Deutsche Presse-Agentur übereinstimmend aus mehreren Quellen erfuhr und wie...

