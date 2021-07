Kommentar : Warum keinen Corona-Impfbonus für alle, Herr Spahn?

Jürgen Heinrich via www.imago-images.de

Das Impftempo in Deutschland sinkt. Jens Spahn lehnt aber Anreize ab, um Impfskeptiker umzustimmen. Der Gesundheitsminister irrt. Besser wäre ein Corona-Impfbonus für alle.

Berlin | Deutschland ist beim Impfen endlich gut vorangekommen. Die Zeit, in der Millionen Deutsche einem Corona-Impfstoff entgegengefiebert haben, ist vorbei. Wer sich impfen lassen will, kriegt den Piks. Doch was wird aus den Millionen von Unschlüssigen, Schwänzern, Skeptikern und Gegnern? RKI hält enorm hohe Impfquote für notwendig Zehn bis 20 Prozent...

