Pflicht-Immunisierung : Corona-Impfpflicht: In diesen Ländern ist sie schon Realität

Impfpflicht durch die Hintertür? In vielen Ländern ist der Immunisierungszwang schon offiziell eingeführt worden. Eine Übersicht.

Berlin | Eine Corona-Impfpflicht als Mittel gegen die Pandemie wird in vielen Ländern diskutiert. Oftmals – wie etwa in Deutschland -– werden dabei aber nur bestimmte Berufsgruppen wie Pflegekräfte oder Schulpersonal in den Blick genommen. Einige Länder haben die Pflicht in der einen oder anderen Form schon eingeführt: Impfpflicht für alle Erwachsenen Ei...

