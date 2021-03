„Gefährlichste Pandemie-Phase“ : Dagegen hilft keine Impfung mehr: Kanzleramt warnt vor Super-Mutationen

Kanzleramtschef Helge Braun sagt auch, wann das Schlimmste überstanden sein könnte.

Berlin | Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) warnt vor dem Auftauchen impfresistenter Mutationen in der derzeitigen dritten Corona-Welle. "Wir sind in der gefährlichsten Phase der Pandemie", sagte Braun der "Bild am Sonntag". Die kommenden Wochen würden entscheiden, ob Deutschland die Pandemie absehbar in den Griff bekäme. "Wenn jetzt parallel zum Impfen die Inf...

