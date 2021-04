Nach Ostern : Corona-Impfungen sollen an Fahrt aufnehmen: So viele Dosen erhalten Hausärzte

Nach Ostern beginnen die Hausärzte mit Corona-Impfungen, die Zahl der Dosen soll von da an weiter steigen.

Berlin | Nach Ostern starten die Corona-Impfungen bei Hausärzten – und die Anzahl der Dosen soll von da an weiter steigen. In den nächsten beiden Wochen sollen jeweils knapp eine Million Impfdosen an die Praxen geliefert werden, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ankündigte. Er dämpfte deshalb die Erwartungen: "Es ist noch kein großer Schritt, aber...

